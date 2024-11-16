Комиссия ЕС: Цифровые технологии могут сохранить биоразнообразие

15:27

Невозможно достичь климатических целей, не обеспечив защиты биоразнообразия.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан во время выступления на круглом столе высокого уровня по "Зеленым цифровым действиям" в рамках COP29 в Баку.

"Цифровые технологии имеют исключительное значение в этом процессе. Они могут усилить управление для сокращения потери биоразнообразия, обеспечить более быстрый обмен данными и распространение знаний. Цифровая трансформация - это важный инструмент, на который мы должны постоянно обращать внимание", - отметила она.

Молчан также высоко оценила "Зеленую цифровую декларацию", подчеркнув необходимость международного сотрудничества и совместную деятельность в обеспечении устойчивого развития.