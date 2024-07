Команда переговорщиков СОР29 провела консультации с делегацией из РФ

Команда переговорщиков СОР29 провела двусторонние консультации с делегацией из России.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня команда переговорщиков COP29 провела двусторонние консультации с делегацией Российской Федерации по вопросам климата. Мы поделились нашими приоритетами на COP29 и обсудили ключевые вопросы климатической повестки для реализации программы климатических действий", - говорится в публикации.