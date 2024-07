Команда COP29 обсудила план действий на встрече министров окружающей среды в Будапеште

Команда СОР29 приняла участие на неофициальной встрече министров окружающей среды в Будапеште.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На неофициальной встрече министров окружающей среды в Будапеште председательствующая команда COP29 рассказала о важности скорейших действий для удержания потепления в пределах 1,5 градусов и стратегических приоритетах в преддверии климатической конференции в ноябре", - говорится в публикации.