Колумбия требует реформ в глобальной финансовой системе для успешного климатического перехода

На климатической конференции COP 29 представитель Колумбии подчеркнула необходимость создания нового финансового подхода для успешного перехода от экономики, основанной на ископаемом топливе.
Как передает Report, об этом заявила министр окружающей среды и устойчивого развития Колумбии Мария Сусана Мухамад на заседании высокого уровня в рамках COP29.
"Переход не может идти тем же путем, как и сейчас, поскольку для экономики, зависимой от ископаемого топлива, необходим переходный режим,” - отметила она, добавив, что для Колумбии этот переход является особенно сложным из-за фискальных ограничений и задолженности, возникшей после пандемии COVID-19.
Мария Мухамад также обратила внимание на высокие риски и затраты на обслуживание долга, что затрудняет доступ к инвестициям. “Как мы собираемся осуществить переход всей экономики при столь высоких рисках и высокой стоимости капитала?” , - заявила министр.
“Мы не можем брать больше долгов,” - заявила она, подчеркивая необходимость изменений в финансовых институтах и условий для достижения целей Парижского соглашения. По ее словам, Колумбия ожидает от COP29 первого шага к созданию существенного финансового пакета для поддержки развивающихся стран и облегчения долгового бремени, а также призвала к созданию “финансового пакта для жизни”, который обеспечит долгосрочный доступ к финансированию для климатического перехода.