Колумбийский чиновник: Из-за изменения климата могут исчезнуть более 1 млн видов флоры и фауны

Более миллиона видов флоры и фауны в мире находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

Более миллиона видов флоры и фауны в мире находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и устойчивого развития Колумбии Сусана Мухамад на мероприятии "Инициатива Рио Трио: Расширение межконвенционных знаний для устойчивых экосистем" в рамках COP29.

"Мы понимаем важность океанов и их влияние на экосистемы. Работая над их оздоровлением, мы сможем достичь роста экономических показателей. Здоровые экосистемы приносят миллионы долларов дохода", - отметила она.

Гостья подчеркнула, что координированная работа крайне важна для решения глобальных кризисов: "Достижение Целей устойчивого развития возможно только при учете биоразнообразия и экосистемных услуг. Мы говорим о синергии между биоразнообразием и изменением климата. Это позволит нам с большей уверенностью справляться с климатическим кризисом. Обеспечение благоприятного климата и сохранение биоразнообразия - ключевые цели, которые взаимно поддерживают друг друга".