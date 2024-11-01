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Колл-центр COP29 начал функционировать с сегодняшнего дня

Колл-центр COP29 начал функционировать с сегодняшнего дня Колл-центр COP29 начал функционировать с сегодняшнего дня.
COP29
1 ноября 2024 г. 17:01
Колл-центр COP29 начал функционировать с сегодняшнего дня

Колл-центр COP29 начал функционировать с сегодняшнего дня.

Об этом Report сообщили в азербайджанской операционной компании COP29.

Его цель - оперативное управление различными информационными запросами, связанными с организационными и техническими аспектами мероприятия, а также с участием в COP29, предоставление доступной и всеобъемлющей информации.

Подобный колл-центр создан впервые в истории проведения конференций COP. Участники мероприятия, а также местные жители смогут получить ответы на свои вопросы, набрав номер *1029.

График работы колл-центра:

1-3 ноября: с 08:00 до 20:00

4 - 23 ноября: 24/7

24 - 30 ноября: с 08:00 до 20:00

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Версия на английском языке ФотоCOP29 Call Center now operational
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Çağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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