Ко Барретт: Ледники испытали самую большую потерю массы за 50 лет наблюдений

Прошлый год зафиксирован как самый засушливый год для рек за всю историю глобальных наблюдений, то есть за более чем тридцать лет.

Прошлый год зафиксирован как самый засушливый год для рек за всю историю глобальных наблюдений, то есть за более чем тридцать лет.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации (ВМО) Ко Барретт на посвященном значению воды мероприятии в рамках COP29.

Она отметила, что почти половина планеты испытывает ежегодный сток рек ниже нормы, а ледники испытали самую большую потерю массы за последние 50 лет наблюдений, что является тревожным сигналом для будущей водной безопасности миллиардов людей.

"Мы страдаем как от усиливающихся засух, так и от разрушительных наводнений. Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а более теплые океаны увеличивают интенсивность осадков. Каждая степень потепления увеличивает риск экстремальных осадков. Катастрофы, связанные с водой, являются основной причиной человеческих и экономических потерь во многих странах", - сказала она.

Баррет отметила, что комплексное управление водными ресурсами является основой климатической устойчивости и процессов адаптации. Вода также играет ключевую роль в производстве минералов, важных для водородных и аккумуляторных технологий, что делает переход к "зеленой энергии" водоемким процессом, сказал он.