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Климатическую повестку Африки обсудили на встрече в БИГ представители стран Африки

Климатическую повестку Африки обсудили на встрече в БИГ представители стран Африки О климатической грамотности, зеленой повестке и экологических проблемах, накопленных за годы колониализма и продолжающиеся как ее тяжелые последствия рассказали на встрече в Бакинской инициативной группе представители африканских стран.
COP29
20 ноября 2024 г. 18:33
Климатическую повестку Африки обсудили на встрече в БИГ представители стран Африки

О климатической грамотности, зеленой повестке и экологических проблемах, накопленных за годы колониализма и продолжающиеся как ее тяжелые последствия рассказали на встрече в Бакинской инициативной группе представители африканских стран.

Как сообщает Report, менеджер молодежной сети “Зеленая Мавритания молодежи” из Мавритании Мохаммед Абдерахман Ахмед Али отметил, что молодые люди в его стране готовы играть ведущую роль в защите климата.

"Но мы нуждаемся в поддержке международного сообщества и доступе к зеленому’ финансированию,"- сказал Абдуллахи Даре Акогун, главред DA News Media Advocacy по вопросам климатической грамотности и справедливости из Нигерии. “Климатическая грамотность — ключ к борьбе с дезинформацией и продвижению справедливых решений. Мы обязаны дать людям знания, чтобы они могли влиять на свою судьбу,”- добавил он.

Узодинма Акуджекве Адириеже, гендиректор ассоциации Afrihealth Optonet (AHOA) и председатель Глобального консорциума гражданского общества по вопросам Конференции сторон о климатических изменениях (GCSCCC) из Нигерии отметил, что сотрудничество гражданского общества на международном уровне - сильнейший инструмент для преодоления экологических и социальных последствий неоколониализма.

Его поддержал Коку Селом Агбавита, исполнительный директор Ассоциации волонтеров за чистую окружающую среду из Того. "Экологические инициативы, которые мы реализуем, должны стать примером для других стран. Только через объединенные усилия мы сможем противостоять разрушительным эффектам климата,"- заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Afrika ölkələrinin nümayəndələri BTQ-dəki görüşdə qitənin iqlim gündəliyini müzakirə ediblər

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