"Климатический сканер": Мозамбик - одна из стран, наиболее подверженных климатическим рискам

13:24

Мозамбик является одной из стран, наиболее подверженных климатическим рискам.

Как сообщает Report, об этом сказано на мероприятии по результатам представленного в рамках COP29 проекта “Климатический сканер” (ClimateScanner), оценивающего действия правительств в борьбе с климатическим кризисом.

Согласно результатам, в Мозамбике высший орган аудита (ВОА) за последние годы расширил свой опыт в сфере экологического аудита, однако не уделял особого внимания влиянию изменения климата на страну. Инициатива "Климатический сканер" помогла ВОА повысить потенциал аудита и контроля по данным вопросам.

На данный момент Мозамбик адаптируется к мерам по изменению климата и достигает целей в области управления и государственной политики, однако в сфере климатического финансирования остаются серьезные проблемы.