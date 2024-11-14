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"Климатический сканер": Мозамбик - одна из стран, наиболее подверженных климатическим рискам

"Климатический сканер": Мозамбик - одна из стран, наиболее подверженных климатическим рискам 13:24
COP29
14 ноября 2024 г. 13:49
Климатический сканер: Мозамбик - одна из стран, наиболее подверженных климатическим рискам

Мозамбик является одной из стран, наиболее подверженных климатическим рискам.

Как сообщает Report, об этом сказано на мероприятии по результатам представленного в рамках COP29 проекта “Климатический сканер” (ClimateScanner), оценивающего действия правительств в борьбе с климатическим кризисом.

Согласно результатам, в Мозамбике высший орган аудита (ВОА) за последние годы расширил свой опыт в сфере экологического аудита, однако не уделял особого внимания влиянию изменения климата на страну. Инициатива "Климатический сканер" помогла ВОА повысить потенциал аудита и контроля по данным вопросам.

На данный момент Мозамбик адаптируется к мерам по изменению климата и достигает целей в области управления и государственной политики, однако в сфере климатического финансирования остаются серьезные проблемы.

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Версия на азербайджанском языке "İqlim Skaneri": Mozambik iqlim risklərinə ən çox məruz qalan ölkələrdən biridir

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