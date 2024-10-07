Климатические инициативы Казахстана представлены в Баку

​​​​​​​Казахстан намерен создать проектный офис для Центральной Азии по вопросам изменения климата и зеленой энергетики, и приглашает партнеров поддержать эту инициативу.

Казахстан намерен создать проектный офис для Центральной Азии по вопросам изменения климата и зеленой энергетики, и приглашает партнеров поддержать эту инициативу.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель на международном симпозиуме "Устойчивость и инновации в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами в свете COP29" в Баку.

Байель рассказал о реализуемых в Казахстане мерах по борьбе с изменением климата, проблемами окружающей среды и нехваткой воды. Дипломат отметил, что Казахстан работает над выполнением обязательств, взятых на себя в рамках международных договоров по климату, а принятые цели устойчивого развития являются неотъемлемой частью национальной повестки дня.

По его словам, Казахстан намерен сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 15% к 2030 году. В приоритете - сокращение выбросов на 25% к 2030 году при условии поддержки международных финансовых институтов, добавил он

Посол также рассказал об инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию первой в истории страны морской охраняемой территории на казахстанском участке Каспийского моря для защиты экосистемы и среды обитания уникальных млекопитающих, в том числе каспийских тюленей.

По словам дипломата, подтверждением приверженности Казахстана продвижению "зеленой" повестки дня также является инициатива президента Токаева о проведении Регионального климатического саммита в 2026 году в Казахстане.

Байель также отметил, что Казахстан примет самое активное участие предстоящей в Баку в ноябре глобальной климатической конференции COP29.

Отметим, симпозиум "Устойчивость и инновации в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами в свете COP29" прошел в Университете ADA с участием представителей государственных органов Азербайджана, дипломатического корпуса, бизнес-кругов, местных и зарубежных ученых и экспертов.

Организаторами мероприятия, на котором обсуждались совместные решения проблем, связанных с изменением климата, в том числе в сферах сельского хозяйства и управления водными ресурсами, выступили правительство Азербайджана, а также посольства Казахстана, Венгрии и Италии.