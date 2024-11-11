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Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год

Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год Климатическое финансирование играет первостепенную роль в борьбе с климатическими изменениями.
COP29
11 ноября 2024 г. 11:22
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год

Климатическое финансирование играет первостепенную роль в борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом говорилось на конференции на тему "Глобальная кампания за справедливость в отношении климата" в рамках СОР29 в Баку.

Спикеры обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, а также нежелание стран первого мира вкладывать достаточное количество средств в решение климатических проблем.

"Развитые страны отвлекают внимание мировой общественности от вопроса о государственном финансировании климата. На климатических саммитах невозможно не обсуждать проблему финансирования и ответственности, которую должны взять на себя развитые страны", - сказала представительница организации "Сеть третьего мира" Мина Раман.

По ее мнению, это является самым главным вопросом для глобального юга.

В свою очередь, представительница Азиатского народного движения по вопросам задолженности и развития (APMDD) Клэр Миранда подчеркнула, что климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год, поскольку нынешнего уровня недостаточно.

"Эти 5 триллионов должны покрывать не только смягчение последствий и адаптацию, но и включать в себя возмещение потерь и ущерба, а также учитывать переходный период. Убытки и ущерб не могут быть отодвинуты на второй план или переложены на плечи многосторонних банков развития", - сказала она.

Спикеры также затронули вопросы, касающиеся шестой статьи Парижского соглашения об углеродных кредитах.

Представитель программы климатической справедливости IBON International Джакс Бонгон заявил, что углеродное финансирование или финансирование, получаемое с рынков, не является климатическим финансированием. Он объяснил это тем, что развитые страны используют углеродные рынки для избегания климатических вкладов, что негативно сказывается на странах глобального юга.

"Климатическое финансирование не должно осуществляться за счет механизмов, наносящих ущерб тем самым сообществам, которые оно призвано поддержать", - подытожил он.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоKler Miranda: İqlim maliyyələşdirilməsi ildə 5 trilyon dollara qədər artırılmalıdır
Версия на английском языке ФотоClaire Miranda: Climate finance must reach $5 trillion annually

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