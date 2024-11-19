Клаудия Мюллер: В борьбе с изменением климата необходима широкая осведомленность

Изменение климата больше всего влияет на воду и продовольствие.

Изменение климата больше всего влияет на воду и продовольствие.

Как сообщает Report, об этом сказала государственный секретарь Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Клаудия Мюллер на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках СОР29.

"В борьбе с изменением климата необходима широкая осведомленность. Мы должны учиться друг у друга, чтобы укрепить продовольственную цепочку в мире. Мы приветствуем климатическую инициативу Азербайджана и особенно ценим тот факт, что он включил вопросы продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов в повестку дня в рамках COP29", - отметила она.