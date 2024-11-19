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Клаудия Мюллер: В борьбе с изменением климата необходима широкая осведомленность

Клаудия Мюллер: В борьбе с изменением климата необходима широкая осведомленность Изменение климата больше всего влияет на воду и продовольствие.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:37
Клаудия Мюллер: В борьбе с изменением климата необходима широкая осведомленность

Изменение климата больше всего влияет на воду и продовольствие.

Как сообщает Report, об этом сказала государственный секретарь Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Клаудия Мюллер на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках СОР29.

"В борьбе с изменением климата необходима широкая осведомленность. Мы должны учиться друг у друга, чтобы укрепить продовольственную цепочку в мире. Мы приветствуем климатическую инициативу Азербайджана и особенно ценим тот факт, что он включил вопросы продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов в повестку дня в рамках COP29", - отметила она.

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Версия на английском языке German official: Climate change has greater impact on water and food
Версия на азербайджанском языке Almaniya rəsmisi: "İqlim dəyişikliyi daha çox su və qidaya təsir edir"

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