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Клаудия Мюллер: Объединение усилий ускорит борьбу с изменением климата  

Клаудия Мюллер: Объединение усилий ускорит борьбу с изменением климата   Объединение усилий между странами поможет достичь прогресса в борьбе с изменением климата.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:12
Клаудия Мюллер: Объединение усилий ускорит борьбу с изменением климата  

Объединение усилий между странами поможет достичь прогресса в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявила государственный секретарь Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Клаудия Мюллер на панельной дискуссии на тему "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей" в рамках COP29.

"Мы должны создавать синергию в борьбе с изменением климата. Такие мероприятия, как "от COP к COP", играют важную роль, ведь здесь встречаются министр Великобритании, представители COP28 и другие заинтересованные стороны. Это вдохновляет нас на дальнейшие действия", - отметила она.

Мюллер также подчеркнула, что важно не столько инициировать новые действия, сколько развивать уже имеющиеся.

"Возможно, нам не нужны абсолютно новые инициативы. Нам следует сосредоточиться на расширении и углублении тех, которые уже существуют. Таким образом мы сможем укрепить наши позиции и достичь лучших результатов. Сельское хозяйство играет важнейшую роль в климатической повестке, и такие темы нужно постоянно продвигать в рамках COP", - сказала Мюллер.

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