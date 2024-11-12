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Кир Стармер: Британия готова поддержать страны, стоящие на передовой климатического кризиса

Кир Стармер: Британия готова поддержать страны, стоящие на передовой климатического кризиса Соединенное Королевство готово поддержать страны, которые сегодня стоят на передовой климатического кризиса.
COP29
12 ноября 2024 г. 19:22
Кир Стармер: Британия готова поддержать страны, стоящие на передовой климатического кризиса

Соединенное Королевство готово поддержать страны, которые сегодня стоят на передовой климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на саммите лидеров COP29.

"В конце сентября Британия стала первой экономикой "Группы семи", которая отказалась от использования угля в соответствии с договоренностями, достигнутыми на COP28 в Дубае. И мы призываем все стороны выполнить поставленные амбициозные цели", - сказал он.

Стармер подчеркнул, что новый Кабмин продолжит выполнять обязательства, взятые на себя предыдущим правительством, в том числе в вопросе климатического финансирования. "Сегодня мы запускаем новый механизм на лондонской бирже, который поможет мобилизовать до 75 млрд долларов США дополнительного климатического капитала для разных стран на ближайшие десятилетия", - сказал премьер.

По словам политика, защита и процветание Британии и всего мира являются национальным приоритетом правительства, для реализации которого будут предприняты все необходимые меры.

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