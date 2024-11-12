Кир Стармер: Британия готова поддержать страны, стоящие на передовой климатического кризиса

Соединенное Королевство готово поддержать страны, которые сегодня стоят на передовой климатического кризиса.

Соединенное Королевство готово поддержать страны, которые сегодня стоят на передовой климатического кризиса.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на саммите лидеров COP29.

"В конце сентября Британия стала первой экономикой "Группы семи", которая отказалась от использования угля в соответствии с договоренностями, достигнутыми на COP28 в Дубае. И мы призываем все стороны выполнить поставленные амбициозные цели", - сказал он.

Стармер подчеркнул, что новый Кабмин продолжит выполнять обязательства, взятые на себя предыдущим правительством, в том числе в вопросе климатического финансирования. "Сегодня мы запускаем новый механизм на лондонской бирже, который поможет мобилизовать до 75 млрд долларов США дополнительного климатического капитала для разных стран на ближайшие десятилетия", - сказал премьер.

По словам политика, защита и процветание Британии и всего мира являются национальным приоритетом правительства, для реализации которого будут предприняты все необходимые меры.