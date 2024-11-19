Ким Вансоп: Корея активно развивает безуглеродные источники энергии

Южная Корея добилась значительного прогресса в борьбе с климатическим кризисом путем снижения выбросов на 13,9% и роста экономики с одновременным сокращением углеродного следа.

Южная Корея добилась значительного прогресса в борьбе с климатическим кризисом путем снижения выбросов на 13,9% и роста экономики с одновременным сокращением углеродного следа.

Как передает Report, об этом заявил министр по вопросам экологии и климата Южной Кореи Ким Вансоп на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Министр подчеркнул, что Корея активно развивает безуглеродные источники энергии, такие как ВИЭ и атомная энергетика, и усовершенствует промышленные процессы.

"Корея в 2023 году достигла снижения выбросов на 13,9% по сравнению с 2018 годoм. Безуглеродная энергия - это энергия, при производстве, хранении, транспортировке и использовании которой отсутствуют выбросы углерода", - добавил он.

Корея также инициировала создание Альянса по безуглеродной энергетике (CFA), в который вошли 10 стран. Министр призвал другие государства присоединиться к этому движению, направленному на обеспечение углеродной нейтральности.

"Наш ВВП вырос, а выбросы парниковых газов сократились, что свидетельствует о переходе Кореи к низкоуглеродной экономике и климатической прозрачности", - отметил он.

Ким Вансоп также рассказал о Корейской системе торговли квотами на выбросы (KETS), которая была введена в 2015 году и сыграла ключевую роль в снижении выбросов. "В следующем году, в 10-ю годовщину KETS, мы планируем усилить ее рыночную функцию и увеличить долю аукционов для дальнейшего сокращения выбросов", — заявил он.

Отмечая важность коллективного участия в борьбе с климатическим кризисом, министр также рассказал о разработке национальных целей по климату на 2035 год. "Наши ОНУВ 2035 будут научно обоснованными, осуществимыми и экономически эффективными", - сообщил он, добавив, что страна проведет консультации с заинтересованными сторонами перед выдвижением целей.

Южная Корея также активно расширяет свои добровольные взносы в рамках климатической помощи и сотрудничества. "С 2018 года мы проводим учебную программу по парниковым газам совместно с Секретариатом, и в следующем году увеличим бюджет программы в четыре раза", - сказал министр, добавив, что инициатива будет способствовать обмену опытом и знаниями с другими странами.