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Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей

Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей Эффективность климатических действий зависит от обеспечения финансовыми ресурсами.
COP29
11 октября 2024 г. 12:01
Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей

Эффективность климатических действий зависит от обеспечения финансовыми ресурсами.

Как передает Report, об этом сказала министр по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она отметила, что многие страны, которые больше всего нуждаются в реализации климатических действий, не имеют достаточно средств для этого.

"Эти развивающиеся страны и малые островные государства относятся к числу тех, кто в наибольшей степени страдает от последствий изменения климата и в то же время несет за него наименьшую ответственность", - сказала она.

По ее словам, в 2017-2021гг объем климатического финансирования составлял в среднем всего 7 миллиардов долларов США в год.

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Версия на азербайджанском языке Kerri Makkarti: Effektiv iqlim fəaliyyətləri maliyyə imkanlarından asılıdır
Версия на английском языке Kerry McCarthy: Effective climate action depends on financial capacity

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