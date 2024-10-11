Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей

Эффективность климатических действий зависит от обеспечения финансовыми ресурсами.
Как передает Report, об этом сказала министр по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.
Она отметила, что многие страны, которые больше всего нуждаются в реализации климатических действий, не имеют достаточно средств для этого.
"Эти развивающиеся страны и малые островные государства относятся к числу тех, кто в наибольшей степени страдает от последствий изменения климата и в то же время несет за него наименьшую ответственность", - сказала она.
По ее словам, в 2017-2021гг объем климатического финансирования составлял в среднем всего 7 миллиардов долларов США в год.