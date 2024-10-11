Керри Маккарти: Эффективность климатических действий зависит от финансовых возможностей

Эффективность климатических действий зависит от обеспечения финансовыми ресурсами.

Эффективность климатических действий зависит от обеспечения финансовыми ресурсами.

Как передает Report, об этом сказала министр по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она отметила, что многие страны, которые больше всего нуждаются в реализации климатических действий, не имеют достаточно средств для этого.

"Эти развивающиеся страны и малые островные государства относятся к числу тех, кто в наибольшей степени страдает от последствий изменения климата и в то же время несет за него наименьшую ответственность", - сказала она.

По ее словам, в 2017-2021гг объем климатического финансирования составлял в среднем всего 7 миллиардов долларов США в год.