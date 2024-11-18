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Кенийский депутат: Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем

Кенийский депутат: Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем, возникающих вследствие вырубки лесов и эксплуатации полезных ископаемых.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:40
Кенийский депутат: Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем

Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем, возникающих вследствие вырубки лесов и эксплуатации полезных ископаемых.

Как сообщает Report, об этом сказал кенийский депутат Стефен Мутинда Мул на мероприятии "Солидарность за будущее без колоний и зеленое будущее" в рамках COP29.

Он отметил, что больше всего от изменения климата страдают малые общины:

"При наводнениях, засухах, повышении температуры, распространении различных заболеваний, в том числе туберкулеза, больше всего страдают общины. Поэтому на COP29 мы призываем к освобождению от колониального гнета общин, находящихся под колониальным господством мировых держав, и к финансированию мер по устранению последствий изменения климата".

Депутат отметил, что парламентарии колониальных стран объявляют общинам о результатах COP29 и законодательстве, позволяющем воспользоваться финансированием по борьбе с изменением климата: "Мы, как члены парламента, призываем весь мир к новой инициативе по деколонизации всего мира и общин. Мы уверены, что тогда у нас будет лучший мир".

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Версия на английском языке Kenyan MP: Peoples under colonial rule suffer from environmental problems
Версия на азербайджанском языке Keniyalı deputat: Müstəmləkə altında yaşayan xalqlar ekoloji problemlərdən əziyyət çəkirlər

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