Кенийский депутат: Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем

Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем, возникающих вследствие вырубки лесов и эксплуатации полезных ископаемых.

Живущие под колониальным гнетом народы страдают от экологических проблем, возникающих вследствие вырубки лесов и эксплуатации полезных ископаемых.

Как сообщает Report, об этом сказал кенийский депутат Стефен Мутинда Мул на мероприятии "Солидарность за будущее без колоний и зеленое будущее" в рамках COP29.

Он отметил, что больше всего от изменения климата страдают малые общины:

"При наводнениях, засухах, повышении температуры, распространении различных заболеваний, в том числе туберкулеза, больше всего страдают общины. Поэтому на COP29 мы призываем к освобождению от колониального гнета общин, находящихся под колониальным господством мировых держав, и к финансированию мер по устранению последствий изменения климата".

Депутат отметил, что парламентарии колониальных стран объявляют общинам о результатах COP29 и законодательстве, позволяющем воспользоваться финансированием по борьбе с изменением климата: "Мы, как члены парламента, призываем весь мир к новой инициативе по деколонизации всего мира и общин. Мы уверены, что тогда у нас будет лучший мир".