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Казахстан привлек почти $3,7 млрд инвестиций в "зеленую" энергетику на саммите COP29

Казахстан привлек почти $3,7 млрд инвестиций в "зеленую" энергетику на саммите COP29 На полях климатического саммита СОР29 в Баку Казахстан подписал ряд документов о сотрудничестве с международными компаниями и институтами развития в области развития "зеленой" энергетики.
COP29
13 ноября 2024 г. 14:41
Казахстан привлек почти $3,7 млрд инвестиций в зеленую энергетику на саммите COP29

На полях климатического саммита СОР29 в Баку Казахстан подписал ряд документов о сотрудничестве с международными компаниями и институтами развития в области развития "зеленой" энергетики.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении Минэнергетики Казахстана.

В частности, с участием министра энергетики Алмасадама Саткалиева заключен меморандум о взаимопонимании между министерством и Азиатским банком развития (АБР). Документ предполагает сотрудничество в достижении целей по углеродной нейтральности через разработанный экспертами АБР механизм энергетического перехода (МЭП). МЭП включает в себя шаги по повышению энергоэффективности и внедрение новых технологий в производстве электро- и теплоэнергии.

В числе подписанных документов также соглашение с правительством Китая о реализации проектов в области ВИЭ, которое предполагает взаимодействие в борьбе с глобальным потеплением, переход на экологически чистые технологии и сокращение выбросов. Предполагается, что сумма инвестиций по данным проектам составит более 2 млрд долларов.

Также заключено соглашение об инвестициях в отношении проекта ветровой электростанции в Жамбылской области Казахстана с компанией Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar). Ожидаемая сумма инвестиций по данному проекту составит 1,5 млрд долларов.

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Версия на английском языке ФотоKazakhstan attracts nearly $3.7 billion in green energy investments at COP29 summit

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