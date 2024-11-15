Казахстан на полях COP29 заключил соглашения по проектам общей стоимостью $3,7 млрд

Казахстан на полях COP29 заключил соглашения на реализацию новых проектов общей стоимостью 3,7 млрд долларов США.

Казахстан на полях COP29 заключил соглашения на реализацию новых проектов общей стоимостью 3,7 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Ильяс Бакыджан на Инвестфоруме по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29 в Баку.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов и поздравить азербайджанскую сторону с проведением COP29, этого крупнейшего климатического мероприятия. Наши страны имеют амбициозные планы по достижению общей и регионального устойчивости, экологической безопасности в будущем",- сказал замминистра.

Он добавил, что на полях COP29 Казахстан успешно объявил о реализации крупных межправительственных проектов в сфере развития зеленой энергетики.

"В частности, президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали межправительственное соглашение по строительству глубоководного кабеля по дну Каспийского моря. Это крупнейший региональный проект, который в будущем будет способствовать созданию инфраструктуры для экспорта зеленой энергии в Европу",- отметил Бакытджан.

Бакытджан также подчеркнул, что на полях COP29 правительства Казахстана и КНР подписали соглашение о реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии. "Также были подписаны инвестиционные соглашения по реализации крупных проектов ВИЭ с компанией Masdar. Ожидается, что общий объем инвестиций в этих проектах составит около 3,7 миллиардов долларов США", - сказал он.