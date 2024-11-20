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Казахстан договорился с Китаем об увеличении числа контейнерных блок-поездов по Среднему коридору до 600 в год

Казахстан договорился с Китаем об увеличении числа контейнерных блок-поездов по Среднему коридору до 600 в год Казахстан достиг соглашения с Китаем об увеличении количества контейнерных поездов по Среднему коридору до 600 единиц в год.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:19
Казахстан договорился с Китаем об увеличении числа контейнерных блок-поездов по Среднему коридору до 600 в год

Казахстан достиг соглашения с Китаем об увеличении числа контейнерных блок-поездов по Среднему коридору до 600 в год.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29 в Баку.

"Мы привлекаем дополнительные грузы. В этом году по маршруту Китай-Европа-Китай перевезено 27,6 тыс. TEU контейнеров, что означает 25-кратный рост", - отметил он.

Заместитель министра добавил, что 16 ноября 2023 года железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии на паритетных началах создали совместное предприятие "Middle Corridor Multimodal Limited": "Сложность маршрута заключается в его мультимодальности и многочисленных пограничных пунктах пропуска. В связи с этим поставлена задача цифровизации логистики для прямых контейнерных перевозок из Китая в Европу".

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Версия на азербайджанском языке Çinlə Orta Dəhlizdə konteyner qatarlarının sayını ildə 600 ədədə çatdırmaq barədə razılıq əldə olunub

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