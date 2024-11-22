Карина Ролли: Важно уделять внимание распространению местных видов растений

В борьбе с изменением климата важное значение приобретает сохранение и распространение местных видов растений.

В борьбе с изменением климата важное значение приобретает сохранение и распространение местных видов растений.

Об этом в комментарии Report заявила специальный представитель международной благотворительной организации ADRA (Германия) Карина Ролли.

По ее словам, ADRA на сегодняшний день реализует 38 гуманитарных проектов в 21 стране мира.

"Организация в своей деятельности уделяет внимание восстановлению здоровья почвы, инициативам климатически устойчивого сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности. Также мы помогаем местным сообществам адаптироваться к изменениям климата. В Азербайджане существует острая необходимость в таких проектах для борьбы с климатическими вызовами", - отметила она.

Ролли подчеркнула, что здоровье почвы - ключевой фактор в борьбе с изменением климата: "Здоровые почвы играют решающую роль в сельскохозяйственной продуктивности, а также служат важнейшим хранилищем углерода, что помогает снижать климатическое воздействие. Вдобавок забытые продукты питания, особенно климатически устойчивые растения местных видов, имеют огромный потенциал для диверсификации продовольственных систем, укрепления продбезопасности и повышения устойчивости уязвимых сообществ".

Она добавила, что восстановление почвы и распространение местных видов растений могут значительно способствовать адаптации к изменениям климата. "Особенно важно внедрять такие инициативы в регионах, наиболее подверженных климатическим рискам. Это включает устойчивые сельскохозяйственные практики, создание надежных продовольственных систем и интеграцию биологического разнообразия почв и растений в климатические стратегии", - заключила Ролли.