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Карина Ролли: Важно уделять внимание распространению местных видов растений 

Карина Ролли: Важно уделять внимание распространению местных видов растений  В борьбе с изменением климата важное значение приобретает сохранение и распространение местных видов растений.
COP29
22 ноября 2024 г. 13:45
Карина Ролли: Важно уделять внимание распространению местных видов растений 

В борьбе с изменением климата важное значение приобретает сохранение и распространение местных видов растений.

Об этом в комментарии Report заявила специальный представитель международной благотворительной организации ADRA (Германия) Карина Ролли.

По ее словам, ADRA на сегодняшний день реализует 38 гуманитарных проектов в 21 стране мира.

"Организация в своей деятельности уделяет внимание восстановлению здоровья почвы, инициативам климатически устойчивого сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности. Также мы помогаем местным сообществам адаптироваться к изменениям климата. В Азербайджане существует острая необходимость в таких проектах для борьбы с климатическими вызовами", - отметила она.

Ролли подчеркнула, что здоровье почвы - ключевой фактор в борьбе с изменением климата: "Здоровые почвы играют решающую роль в сельскохозяйственной продуктивности, а также служат важнейшим хранилищем углерода, что помогает снижать климатическое воздействие. Вдобавок забытые продукты питания, особенно климатически устойчивые растения местных видов, имеют огромный потенциал для диверсификации продовольственных систем, укрепления продбезопасности и повышения устойчивости уязвимых сообществ".

Она добавила, что восстановление почвы и распространение местных видов растений могут значительно способствовать адаптации к изменениям климата. "Особенно важно внедрять такие инициативы в регионах, наиболее подверженных климатическим рискам. Это включает устойчивые сельскохозяйственные практики, создание надежных продовольственных систем и интеграцию биологического разнообразия почв и растений в климатические стратегии", - заключила Ролли.

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Версия на английском языке ADRA: Promoting local plants is crucial in Azerbaijan's fight against climate change
Версия на азербайджанском языке Karina Rolli: "Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə yerli bitkilərin təşviqi vacibdir" - EKSKLÜZİV

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