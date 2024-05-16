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Канако Мабучи: ООН полностью привержена оказанию поддержки председательству СОР29

Канако Мабучи: ООН полностью привержена оказанию поддержки председательству СОР29 ООН полностью привержена оказанию поддержки председательству СОР29 для достижения поставленных в рамках этой сессии амбициозных целей. 
COP29
16 мая 2024 г. 10:49
Канако Мабучи: ООН полностью привержена оказанию поддержки председательству СОР29

ООН полностью привержена оказанию поддержки председательству СОР29 для достижения поставленных в рамках этой сессии амбициозных целей.

Как сообщает Report, об этом глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи заявила на саммите по климату и воде в Университете ADA в Баку.

По ее словам, подобные саммиты особенно важны сейчас, когда Азербайджан готовит свои Национальные обязательства для борьбы с климатическими изменениями (NDCs).

"СОР - это не только мероприятие, но и процесс. Каждое мероприятие СОР является строительным блоком для новой сессии, и приближает нас к общей цели: удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия, помочь уязвимым обществам справиться с последствиями изменения климата, и достичь нулевого уровня загрязнения атмосферы", - сказала она.

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Версия на английском языке Kanako Mabuchi: UN fully committed to supporting COP29 Presidency
Версия на азербайджанском языке Kanako Mabuçi: BMT COP29 Sədrliyini dəstəkləməyə sadiqdir

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