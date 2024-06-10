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Канако Мабучи: На COP29 могут увеличить финансирование для борьбы с изменением климата

Канако Мабучи: На COP29 могут увеличить финансирование для борьбы с изменением климата На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую в этом году примет Азербайджан, может быть принято решение об увеличении средств, выделяемых на борьбу с изменением климата в рамках Парижского соглашения.
COP29
10 июня 2024 г. 13:41
Канако Мабучи: На COP29 могут увеличить финансирование для борьбы с изменением климата

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую в этом году примет Азербайджан, может быть принято решение об увеличении средств, выделяемых на борьбу с изменением климата в рамках Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи сказала на мероприятии "Устойчивое развитие: вызовы и решения", организованном ООО Azercell Telecom.

"COP29 на самом деле не просто конференция, а процесс, и от мероприятия в этом году ожидаются некоторые результаты. Одним из них является финансовый вопрос. Стороны, подписавшие Парижское соглашение в 2015 году, взяли на себя обязательство ежегодно выделять на эту сферу 100 млрд долларов США. Эта цифра будет пересмотрена на COP29, и мы думаем, что она будет увеличена", - сказала Мабучи.

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Версия на английском языке UN Resident Coordinator: COP29 can increase funding to fight climate change
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident koordinatoru: "COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə ayrılan vəsait artırıla bilər"

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