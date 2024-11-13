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Канада призывает к защите природы и климата, ставя коренные народы в центр экологической повестки

Канада призывает к защите природы и климата, ставя коренные народы в центр экологической повестки Канада обладает обширными пресноводными ресурсами, болотами и важными северными территориями.
COP29
13 ноября 2024 г. 15:49
Канада призывает к защите природы и климата, ставя коренные народы в центр экологической повестки

Канада обладает обширными пресноводными ресурсами, болотами и важными северными территориями.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и изменения климата Канады Стивен Гильбо на сессии "Специальные мероприятия по природе и климату" в рамках COP29,

"Однако изменение климата оказывает разрушительное воздействие на нашу природную среду. Мы видели рекордные лесные пожары, особенно на Севере, которые прежде всего затрагивают коренные народы. К 2030 году мы обязуемся защитить не менее 30% наших земель, вод и ледников, чтобы сохранить планету пригодной для жизни. С этой целью после COP15 мы создали Сеть защитников природы для ускорения реализации Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия, в которой Канада и Китай выступают сопредседателями. Призываем тех, кто еще не присоединился, присоединиться к нам", - подчеркнул министр.

С.Гильбо также напомнил о модели "Проекты для постоянства", разработанной в рамках COP16. По его словам, этот подход ставит коренные народы в центр инициативы, привлекая также правительство, частных инвесторов и благотворительные организации.

"Мы только что запустили таксономические принципы в Канаде для привлечения инвесторов к экологически устойчивым проектам и отказа от субсидий на ископаемое топливо. Канада пока является единственной страной G20, отменившей такие субсидии, как к этому обязались все страны G20 к 2025 году", - отметил министр.

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Версия на английском языке Canada calls for putting indigenous peoples at center of environmental agenda

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