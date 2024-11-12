Камерунский экоактивист: В изменении климата виновны не жертвы, а те, кто диктует правила

На COP29 камерунский экоактивист Элизабет Мокого-Бама заявила, что виновниками глобального потепления являются не жертвы, а те, кто устанавливает климатические правила.

На COP29 камерунский экоактивист Элизабет Мокого-Бама заявила, что виновниками глобального потепления являются не жертвы, а те, кто устанавливает климатические правила.

Как сообщает Report, об этом экоактивист заявила на акции против колониализма на COP29.

Она подчеркнула, что страны, особенно в Африке, страдают от климатических изменений из-за действий крупных держав и компаний. Мокого-Бама привела пример бассейна Конго, который является важнейшим источником кислорода для планеты, однако страна страдает от последствий колониализма и эксплуатации со стороны западных компаний.

"Мы говорим о политике защиты окружающей среды, но для компаний, которые извлекают выгоду из существующей ситуации, эти правила не являются обязательными", - сказала активистка.

Она отметила, что на акциях, организованных ею, требуют климатической справедливости. "Страны, оказавшиеся жертвами колониализма, должны иметь право участвовать в принятии решений по вопросам окружающей среды", - добавила Мокого-Бама.