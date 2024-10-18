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Камал Мамедов: На COP29 будут обеспечены равные условия для людей с инвалидностью

Камал Мамедов: На COP29 будут обеспечены равные условия для людей с инвалидностью В рамках подготовки к COP29 предприняты все необходимые меры для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья.
COP29
18 октября 2024 г. 13:13
Камал Мамедов: На COP29 будут обеспечены равные условия для людей с инвалидностью

В рамках подготовки к COP29 предприняты все необходимые меры для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил эксперт Департамента доступности COP29 Камал Мамедов.

По его словам, COP29 представит общественности новую модель организаторской работы, где учтены все детали, в том числе для обеспечения доступности транспорта.

"Мы учли многие детали, которые ранее игнорировались. Например, в некоторых залах будут установлены диспенсеры для воды. Также будут доступны специальные тактильные карты и буклеты, напечатанные шрифтом Брайля, для людей с нарушениями зрения", — отметил он.

Мамедов добавил, что на COP29 будет обеспечено равноправное участие людей с инвалидностью всех категорий. "Работы близятся к завершению. Организация услуг перевода на язык жестов также является важным нововведением. Особенно важно, что в организации нам помогают люди с инвалидностью, они делятся своим опытом", - сказал он.

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Версия на английском языке Equal participation of people with disabilities at COP29 to be ensured
Версия на азербайджанском языке COP29-da müxtəlif kateqoriyalarda əlilliyi olan insanlar da bərabər şəraitdə iştirak edəcəklər

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