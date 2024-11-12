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JP Morgan: Честность компаний в вопросах климатического перехода является важным фактором

JP Morgan: Честность компаний в вопросах климатического перехода является важным фактором 11:16
COP29
12 ноября 2024 г. 11:37
JP Morgan: Честность компаний в вопросах климатического перехода является важным фактором

Честная и прозрачная деятельность компаний в сфере климатического перехода приобретает особое значение в современных условиях.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор американского банка JP Morgan Люк Нельсон на мероприятии "Планы климатического перехода: Вызовы и решения", проходящем в рамках COP29 в Баку.

"Я уверен, что честность в подходах к климатическим планам играет важную роль. Компании во многих секторах начинают лучше понимать свои возможности, осознавая, что в их силах, а что нет", - отметил он.

По словам Нельсона, это понимание позволяет компаниям реалистичнее ставить цели и формулировать стратегии перехода к устойчивой экономике.

Он также добавил, что роль страновой политики в вопросах климатического перехода существенно возросла.

По словам Нельсона, JP Morgan придерживается четкой позиции в отношении прозрачности климатической деятельности.

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Версия на английском языке JP Morgan: Companies' honesty in climate transition is crucial
Версия на азербайджанском языке "JP Morgan": "Şirkətlərin iqlim keçidi lə bağlı dürüst fəaliyyəti mühüm amildir"

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