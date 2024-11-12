JP Morgan: Честность компаний в вопросах климатического перехода является важным фактором

11:16

Честная и прозрачная деятельность компаний в сфере климатического перехода приобретает особое значение в современных условиях.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор американского банка JP Morgan Люк Нельсон на мероприятии "Планы климатического перехода: Вызовы и решения", проходящем в рамках COP29 в Баку.

"Я уверен, что честность в подходах к климатическим планам играет важную роль. Компании во многих секторах начинают лучше понимать свои возможности, осознавая, что в их силах, а что нет", - отметил он.

По словам Нельсона, это понимание позволяет компаниям реалистичнее ставить цели и формулировать стратегии перехода к устойчивой экономике.

Он также добавил, что роль страновой политики в вопросах климатического перехода существенно возросла.

По словам Нельсона, JP Morgan придерживается четкой позиции в отношении прозрачности климатической деятельности.