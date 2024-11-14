Йохен Флесбарт: Углеродное ценообразование становится важным для климатических целей

Инструменты углеродного ценообразования играют все более значимую роль в достижении как национальных, так и международных климатических целей.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йохен Флесбарт на мероприятии "Справедливое углеродное ценообразование: Путь к глобальному ценообразованию на углерод" в рамках COP29 в Баку.

"Страны с низким и средним доходом рассматривают такие инструменты как перспективный способ мобилизации внутренних ресурсов. При грамотном подходе углеродное ценообразование не только обеспечивает значительный доход, но и расширяет налоговую базу для финансирования устойчивого развития", - отметил Флесбарт.

По его словам, углеродное ценообразование может поддерживать переход к низкоуглеродной экономике за счет инвестиций в возобновляемую энергетику и энергоэффективность. Однако успех этой политики требует адаптации к экономическим и институциональным условиям каждой страны, особенно в странах с развивающейся экономикой, подчеркнул Флесбарт.