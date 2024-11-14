J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения

Смягчение последствий изменения климата и адаптация к новым условиям требуют значительных финансовых ресурсов, и нельзя найти решение этим вопросам за один день.

Смягчение последствий изменения климата и адаптация к новым условиям требуют значительных финансовых ресурсов, и нельзя найти решение этим вопросам за один день.

Как сообщает Report, заявила главный стратег по глобальным устойчивым инвестициям банка J.P. Morgan Дженнифер Ву на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.

Ву подчеркнула, что хотя рынки не всегда быстро реагируют на изменения в политике и обязательствах, со временем они все же откликнутся.

"В этом вопросе нам нужно быть терпеливыми. Важно дождаться, чтобы увидеть, как будут реализовываться возможности и риски, связанные с климатическими действиями", - заключила она.