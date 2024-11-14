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J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения

J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения Смягчение последствий изменения климата и адаптация к новым условиям требуют значительных финансовых ресурсов, и нельзя найти решение этим вопросам за один день.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:40
J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения

Смягчение последствий изменения климата и адаптация к новым условиям требуют значительных финансовых ресурсов, и нельзя найти решение этим вопросам за один день.

Как сообщает Report, заявила главный стратег по глобальным устойчивым инвестициям банка J.P. Morgan Дженнифер Ву на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.

Ву подчеркнула, что хотя рынки не всегда быстро реагируют на изменения в политике и обязательствах, со временем они все же откликнутся.

"В этом вопросе нам нужно быть терпеливыми. Важно дождаться, чтобы увидеть, как будут реализовываться возможности и риски, связанные с климатическими действиями", - заключила она.

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Версия на азербайджанском языке “J.P. Morgan”: Bazarlar iqlim dəyişikliklərinə zamanla cavab verəcəklər

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