J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения

Смягчение последствий изменения климата и адаптация к новым условиям требуют значительных финансовых ресурсов, и нельзя найти решение этим вопросам за один день.
Как сообщает Report, заявила главный стратег по глобальным устойчивым инвестициям банка J.P. Morgan Дженнифер Ву на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.
Ву подчеркнула, что хотя рынки не всегда быстро реагируют на изменения в политике и обязательствах, со временем они все же откликнутся.
"В этом вопросе нам нужно быть терпеливыми. Важно дождаться, чтобы увидеть, как будут реализовываться возможности и риски, связанные с климатическими действиями", - заключила она.