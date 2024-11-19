Изменение климата и продбезопасность: Взаимодействие и пути решения

Продовольственная безопасность является важной составляющей концепции "единого здоровья".

Продовольственная безопасность является важной составляющей концепции "единого здоровья".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности (АПБА) Гошгар Тахмазли на круглом столе, посвященном усилению межсекторального сотрудничества во имя человеческого развития, в рамках COP29.

Он отметил, что в современном мире под влиянием климатических и экологических факторов возникают новые вызовы в социальной и экономической сферах: "Совместное действие крайне важно для выявления и управления этими вызовами. В этом отношении мы подчеркиваем важность COP29 как дискуссионной платформы с широкими возможностями".

Председатель АПБА отметил, что в мире имеется множество факторов, способных нанести серьезный вред здоровью людей, живых существ и окружающей среде. Одновременно создаются координированные международные механизмы для управления этими факторами и минимизации их вреда.

Для обеспечения доступа населения к здоровой пище необходимо правильное управление рисками на всех этапах пищевой цепочки, от производства до потребления, включая воздействие факторов окружающей среды, сказал Тахмазли.