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Итальянский министр: Образовательная политика может стать эффективным инструментом для перехода к техноинновациям

Итальянский министр: Образовательная политика может стать эффективным инструментом для перехода к техноинновациям Политика в области образования может стать самым эффективным инструментом для перехода к технологическим инновациям и экологической устойчивости.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:20
Итальянский министр: Образовательная политика может стать эффективным инструментом для перехода к техноинновациям

Политика в области образования может стать самым эффективным инструментом для перехода к технологическим инновациям и экологической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Италии Джузеппе Вальдитара на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для обеспечения устойчивости климата" в рамках COP29.

Он отметил, что изменение климата требует комплексной переоценки образа жизни, и сфера образования может сыграть ключевую роль в получении новых знаний и повышении осведомленности.

"Научные и культурные знания и компетенции помогают людям различать правдивую и ложную информацию, а также развивать потенциал для продвижения климатической деятельности. Мы верим в научный подход и считаем, что экономический рост и защита окружающей среды должны развиваться параллельно. Италия уделяет особое внимание образованию, биоэкономике, защите биоразнообразия и экосистем", - сказал он.

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Версия на английском языке Italian minister: Education policy can be most effective tool in transition to environmental sustainability
Версия на азербайджанском языке İtaliyalı nazir: "Təhsil siyasəti ekoloji dayanıqlılığa keçiddə ən effektiv vasitə ola bilər"

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