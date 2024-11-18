Итальянский министр: Образовательная политика может стать эффективным инструментом для перехода к техноинновациям

Политика в области образования может стать самым эффективным инструментом для перехода к технологическим инновациям и экологической устойчивости.

Политика в области образования может стать самым эффективным инструментом для перехода к технологическим инновациям и экологической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Италии Джузеппе Вальдитара на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для обеспечения устойчивости климата" в рамках COP29.

Он отметил, что изменение климата требует комплексной переоценки образа жизни, и сфера образования может сыграть ключевую роль в получении новых знаний и повышении осведомленности.

"Научные и культурные знания и компетенции помогают людям различать правдивую и ложную информацию, а также развивать потенциал для продвижения климатической деятельности. Мы верим в научный подход и считаем, что экономический рост и защита окружающей среды должны развиваться параллельно. Италия уделяет особое внимание образованию, биоэкономике, защите биоразнообразия и экосистем", - сказал он.