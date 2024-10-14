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Исследовательский институт Сингапура и ОАЭ проведут онлайн-вебинар по COP29

Исследовательский институт Сингапура и ОАЭ проведут онлайн-вебинар по COP29 В рамках подготовки к Бакинской климатической конференции COP29 22 октября пройдет вебинар "От ОАЭ до Азербайджана: ожидания и вызовы COP29".
COP29
14 октября 2024 г. 14:17
Исследовательский институт Сингапура и ОАЭ проведут онлайн-вебинар по COP29

Институт исследований Ближнего Востока при Национальном университете Сингапура совместно с посольством ОАЭ в этой стране 22 октября проведет онлайн-вебинар "От ОАЭ до Азербайджана: ожидания и вызовы COP29".

Как сообщает Report, вебинар проводится в рамках подготовки к климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

Мероприятие будет посвящено обсуждению ключевых итогов конференции COP28, которая прошла в 2023 году в Дубае, ожиданий от COP29 и возможности дальнейшего достижения консенсуса по вопросам климатического финансирования и отказа от ископаемого топлива.

Среди спикеров вебинара - представитель министерства торговли и промышленности Сингапура Питер Говиндасами, представитель комитета COP28 Турейя Алали и научный сотрудник Института Ближнего Востока при Национальном университете Сингапура Айша Аль-Сарихи (модератор).

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Версия на азербайджанском языке Sinqapur və BƏƏ Tədqiqat İnstitutu COP29 üzrə onlayn vebinar keçirəcək

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