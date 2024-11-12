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ISSB: Доступ к ресурсам важен для реализации стандартов климатического перехода

ISSB: Доступ к ресурсам важен для реализации стандартов климатического перехода На пути к реализации принятых ранее стандартов климатического перехода одним из важнейших вопросов остается доступ к ресурсам.
COP29
12 ноября 2024 г. 14:13
ISSB: Доступ к ресурсам важен для реализации стандартов климатического перехода

На пути к реализации принятых ранее стандартов климатического перехода одним из важнейших вопросов остается доступ к ресурсам.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела Международного совета по стандартам устойчивого развития (ISSB) Марди Макбрайн на мероприятии "Планы климатического перехода: Вызовы и решения" в рамках COP29.

"Стандарты климатического перехода были установлены летом этого года. Данное решение имело ключевое значение. Сейчас же приоритетом является доступ к ресурсам, необходимым для их реализации. Мы сотрудничаем с соответствующей рабочей группой", — отметила она.

По словам Макбрайн, ISSB в настоящее время активно работает над превращением этих стандартов в глобальную норму. "Более 30 стран уже движутся к внедрению этих стандартов. Мы наблюдаем прогресс от Китая до Австралии и Бразилии. Великобритания планирует провести консультации по этому вопросу в следующем году", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке ISSB: İqlim keçidi standartının qlobal normaya çevrilməsi üzərində çalışırıq

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