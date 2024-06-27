Исполнительный директор UNEP: Азербайджан проводит большую подготовительную работу по COP29

Азербайджан ведет большую работу для успешного проведения COP29, который состоится в ноябре в Баку.

Азербайджан ведет большую работу для успешного проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен заявила в ходе совместной пресс-конференции с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

"UNEP будет делать все, что в наших силах, для успешного проведения COP29 в Баку",- сказала она.

Ингер Андерсен отметила, что страна упорно работает над преодолением климатического кризиса: "Азербайджан многое делает в этом вопросе. Я своими глазами увидела, что Азербайджан делает для защиты своей природы, ее сокровищ и биоразнообразия. Поэтому мы невероятно благодарны Азербайджану за это руководство и с нетерпением ждем COP29, когда весь мир соберется в вашем прекрасном городе”.

Андерсен подчеркнула, что сотрудники Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, сделают все возможное для обеспечения успеха этого проекта: "Мы сотрудничаем с более чем 80 странами, помогая подготовиться к переговорам. Работаем во многих странах с обширным портфолио проектов. И, конечно же, полны решимости обеспечить, чтобы пакет финансирования, который планируется принять здесь, в Баку, был принят и был справедливым".

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.