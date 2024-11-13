О нас

Ибрагима Шейх Дионг призвал страны к реальному участию в работе Фонда потерь и ущерба

Ибрагима Шейх Дионг призвал страны к реальному участию в работе Фонда потерь и ущерба Малые островные развивающиеся государства на протяжении десятилетий прилагали колоссальные усилия, чтобы добиться создания Фонда потерь и ущерба.
COP29
13 ноября 2024 г. 15:02
Ибрагима Шейх Дионг призвал страны к реальному участию в работе Фонда потерь и ущерба

Малые островные развивающиеся государства на протяжении десятилетий прилагали колоссальные усилия, чтобы добиться создания Фонда потерь и ущерба.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда Ибрагима Шейх Дионг.

Дионг отметил, климатический кризис требует срочных мер, так как его последствия оказывают значительное негативное влияние на жизни людей. "Несмотря на определенный достигнутый прогресс, к сожалению, природные катаклизмы наблюдаются все чаще. От этого страдают миллионы людей в развивающихся странах, а том числе в малых островных. Это уже свидетельствует о важности быстрого реагирования и поиска решений, которые могли бы улучшить их жизни", - сказал он.

По словам Дионга, для решения проблемы потерь и ущерба нужны средства в миллиарды долларов.

"Важно как можно быстрее капитализировать фонд, и мы будем отстаивать эту необходимость. Правление Фонда крайне привержено тому, чтобы как можно быстрее разработать условия, при которых доступ к финансам станет простым, гибким и справедливым, чтобы мы могли начать удовлетворять потребности нуждающихся стран", - сказал он.

Исполнительный директор призвал страны к реальному участию в работе Фонда. По его словам, Фонд также выступает за разработку национальных стратегий и планов по борьбе с потерями и ущербом. "В этом случае, наша деятельность полностью согласуется с политикой, обязательствами и видением стран. Это поможет нам найти устойчивые решения", - сказал он.

Дионга подчеркнул, что климатическая деятельность должна преследовать цель изменить в лучшую сторону жизни людей, которые ежедневно страдают от засухи, тропических циклонов и наводнений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ibrahima Cheikh Diong calls for countries' real participation in Loss and Damage Fund
Версия на азербайджанском языке İcraçı direktor: İqlim dəyişikliyi ilə bağlı problemlər hamıya təsir edir

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi