Ибрагима Шейх Дионг призвал страны к реальному участию в работе Фонда потерь и ущерба

Малые островные развивающиеся государства на протяжении десятилетий прилагали колоссальные усилия, чтобы добиться создания Фонда потерь и ущерба.

Малые островные развивающиеся государства на протяжении десятилетий прилагали колоссальные усилия, чтобы добиться создания Фонда потерь и ущерба.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда Ибрагима Шейх Дионг.

Дионг отметил, климатический кризис требует срочных мер, так как его последствия оказывают значительное негативное влияние на жизни людей. "Несмотря на определенный достигнутый прогресс, к сожалению, природные катаклизмы наблюдаются все чаще. От этого страдают миллионы людей в развивающихся странах, а том числе в малых островных. Это уже свидетельствует о важности быстрого реагирования и поиска решений, которые могли бы улучшить их жизни", - сказал он.

По словам Дионга, для решения проблемы потерь и ущерба нужны средства в миллиарды долларов.

"Важно как можно быстрее капитализировать фонд, и мы будем отстаивать эту необходимость. Правление Фонда крайне привержено тому, чтобы как можно быстрее разработать условия, при которых доступ к финансам станет простым, гибким и справедливым, чтобы мы могли начать удовлетворять потребности нуждающихся стран", - сказал он.

Исполнительный директор призвал страны к реальному участию в работе Фонда. По его словам, Фонд также выступает за разработку национальных стратегий и планов по борьбе с потерями и ущербом. "В этом случае, наша деятельность полностью согласуется с политикой, обязательствами и видением стран. Это поможет нам найти устойчивые решения", - сказал он.

Дионга подчеркнул, что климатическая деятельность должна преследовать цель изменить в лучшую сторону жизни людей, которые ежедневно страдают от засухи, тропических циклонов и наводнений.