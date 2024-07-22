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Солтанов: Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт

Солтанов: Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт Для интеграции 2 гигаватт зеленой энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт.
COP29
22 июля 2024 г. 14:59
Солтанов: Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт

Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов заявил в ходе презентации на тему "Солидарность ради зеленого мира - COP29" в рамках II Шушинского глобального медиафорума.

"Мы рассчитывали в 2024 году создать условия для хранения энергии на первые 50 МВт. Решение касательно остальных 200 МВт будет принято позднее по мере необходимости",- сказал он.

По словам Солтанова, в целом проект создания хранилища зеленой энергии на 250 МВт планируется реализовать до 2027 года.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "2 GVt-lıq “yaşıl enerji”ni inteqrasiya etmək üçün 250 MVt-lıq anbar yaratmalıyıq"

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