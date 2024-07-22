Солтанов: Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт

Для интеграции 2 гигаватт зеленой энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт.

Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов заявил в ходе презентации на тему "Солидарность ради зеленого мира - COP29" в рамках II Шушинского глобального медиафорума.

"Мы рассчитывали в 2024 году создать условия для хранения энергии на первые 50 МВт. Решение касательно остальных 200 МВт будет принято позднее по мере необходимости",- сказал он.

По словам Солтанова, в целом проект создания хранилища зеленой энергии на 250 МВт планируется реализовать до 2027 года.