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ISO предлагает применять единые стандарты в декарбонизации промышленности

ISO предлагает применять единые стандарты в декарбонизации промышленности ISO предлагает применять единые стандарты в декарбонизации промышленности
COP29
16 ноября 2024 г. 13:42
ISO предлагает применять единые стандарты в декарбонизации промышленности

Применение единых стандартов в декарбонизации промышленности имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по вопросам политики Международной организации по стандартизации (ISO) Кристоф Винтерхалтер на мероприятии в рамках COP29.

Он подчеркнул важность стандартизации отчетности по углеродному следу продукции (PCF) и эмиссии парниковых газов (GHG) в глобальной декарбонизации цепочек поставок.

По словам Винтерхалтера, адаптация методологий отчетности по выбросам углерода к единым стандартам является одним из основных факторов достижения целей Парижского соглашения.

Он добавил, что международное сотрудничество и применение единых стандартов могут ускорить процесс декарбонизации в промышленном секторе.

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Версия на азербайджанском языке ISO sənayenin dekarbonizasiyasında vahid standartların tətbiqini təklif edir

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