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Исмаил Серагельдин: Мировые выбросы углекислых газов в атмосферу достигли 54 млрд тонн год

Исмаил Серагельдин: Мировые выбросы углекислых газов в атмосферу достигли 54 млрд тонн год Выбросы СО2 не уменьшаются, а наоборот, растут.
COP29
3 сентября 2024 г. 12:14
Исмаил Серагельдин: Мировые выбросы углекислых газов в атмосферу достигли 54 млрд тонн год

Выбросы СО2 не уменьшаются, а наоборот, растут.

Как передает Report, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

Он отметил, что если 30 лет назад человечество выбрасывало в атмосферу 33 млрд тонн углекислых газов в год, сейчас - 54 млрд тонн в год.

"Сегодня, CO2, находится на самом высоком уровне концентрации, который Земля видела за последние 2 миллиона лет. Метан и закись азота находятся на самом высоком уровне, который мы наблюдали за последние 800 000 лет", сказал он.

Он отметил, что необходимо уже сейчас принимать важные климатические решения, которые помогут снизить урон от изменения климата.

"Благодаря вашей решимости и нашей приверженности к совместной работе над глобальной проблемой изменения климата, мы сможем исправить положение и спасти человечество от катастрофы",- заключил он.

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Версия на английском языке Ismail Serageldin: Global carbon dioxide emissions reached 54B tons per year
Версия на азербайджанском языке İsmail Serageldin: Atmosferə qlobal karbon qazı emissiyası ildə 54 milyard tona çatıb

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