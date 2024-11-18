ИСЕСКО обнародовала стратегию по борьбе с изменением климата

Стратегия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) по борьбе с изменением климата направлена ​​на объединение традиционной мудрости с современными технологиями для содействия устойчивому развитию.

Стратегия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) по борьбе с изменением климата направлена ​​на объединение традиционной мудрости с современными технологиями для содействия устойчивому развитию.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик на мероприятии в рамках COP29.

Он отметил, что данная стратегия состоит из 5 основных компонентов: адаптация к климату, сохранение биоразнообразия, управление водными ресурсами, охрана здоровья почвы и обеспечение устойчивого сельского хозяйства, применение социально-культурной защиты для обогащения культурной структуры и поддержки сельских сообществ.

Аль-Малик добавил, что будет запущен пилотный проект для изучения методов реализации данной стратегии в странах-членах.