ИСЕСКО намерена принять активное участие в работе COP29 в Баку

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) планирует принять активное участие в работе Бакинской климатической конференции COP29, которая пройдет в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября.

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) планирует принять активное участие в работе Бакинской климатической конференции COP29, которая пройдет в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, ИСЕСКО будет представлена не только в основной программе мероприятия, но посредством своего павильона в "голубой зоне".

В павильоне ИСЕСКО будет организовано около 50 различных мероприятий, посвященных влиянию изменения климата на образование, науку, культуру и смежные области. Делегацию ИСЕСКО на COP29 возглавит генеральный секретарь Салим Аль-Малик в сопровождении руководителей секторов, департаментов и экспертов, говорится в сообщении.

"Участие ИСЕСКО в COP29 соответствует стратегическим приоритетам и новому видению организации, подчеркивая ее приверженность поддержке глобальных усилий по защите окружающей среды и смягчению негативных последствий изменения климата. Повестка ИСЕСКО включает министерскую встречу "Наследие и культурная устойчивость перед лицом изменения климата", которая будет организована в партнерстве с Министерством культуры и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, панельную дискуссию по продвижению водной безопасности, биоразнообразия и мира через инновации и наблюдение Земли, запуск инициативы "Медиатон" для укрепления СМИ и многое другое", - сообщили в организации.

Отмечается, что ключевыми темами обсуждений станут продовольственная и водная безопасность, развитие умного сельского хозяйства, управление стихийными бедствиями, продвижение образования, наращивание потенциала человеческого капитала, вовлечение молодежи и демонстрация усилий и инициатив ИСЕСКО в этих жизненно важных областях.

"COP29 в Азербайджане обещает стать знаковым событием в борьбе с изменением климата, где ИСЕСКО продемонстрирует свою решимость и активную позицию в решении глобальных экологических проблем", - говорится в сообщении.