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Ирландский министр: Можно сокращать выбросы и иметь экономический рост

Ирландский министр: Можно сокращать выбросы и иметь экономический рост В мире, разоренном войной и разрушительными природными явлениями, необходимо соглашение в Баку, чтобы дать надежду на мирное будущее.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:08
Ирландский министр: Можно сокращать выбросы и иметь экономический рост

В мире, разоренном войной и разрушительными природными явлениями, необходимо соглашение в Баку, чтобы дать надежду на мирное будущее.

Как передает Report, об этом заявил на заседании высокого уровня в рамках COP29 Имона Райана, министр окружающей среды, климата и коммуникаций Ирландии.

"Нам нужна обновленная поддержка Парижского соглашения на COP в этом году. Отказ был бы непростителен, но успех может помочь восстановить веру в многосторонность. Награда - не только остановить неконтролируемое изменение климата, но и развить новую экономику, которая обеспечит лучшее устойчивое развитие для всех", - сказал Райан.

Изменение климата - это не то, что происходит в будущем, это уже влияет на жизнь всех нас. В частности, наиболее уязвимых в беднейших странах мира, которые несут наименьшую ответственность за вредные выбросы, сказал он.

"Ирландия не застрахована от изменения климата. Наш маленький остров становится теплее и влажнее. Мы наблюдаем увеличение количества осадков и наводнений, затрагивающих наши города, деревни и сельскохозяйственные угодья", - отметил Райан, что угрожает умеренному климату и повлияет на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и весь наш образ жизни.

По его словам, Ирландия в 2023 году сократила национальные выбросы на 6,8% на фоне роста населения и экономики, что показывая, что возможно разделить выбросы и экономический рост.

На более раннем раунде переговоров в Баку в прошлом месяце я слышал, как представитель Африканского союза сделал призыв: "Мы не хотим бесплатного, но мы хотим справедливости. Необходимо обеспечить доступ к качественному, надежному и доступному финансированию, особенно для наименее развитых стран и малых островных государств", сказал министр.

"Мы должны объединиться, чтобы построить доверие, обеспечить справедливость и добиться прогресса, чтобы мы могли продолжать развивать импульс, который задали в прошлом году. Ставки никогда не были так высоки, но я верю, что мы можем справиться с климатическим вызовом, работая вместе, находя глобальные решения глобальной проблемы, превращая сегодняшние риски в возможности для нашего будущего", - заключил он.

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Версия на английском языке Ireland's minister: It's possible to cut emissions and have economic growth

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