IRENA: Ввод в строй мощностей по ВИЭ отстает от целевого ориентира

15:48

Несмотря на то, что в 2024 году в мире были введены в эксплуатацию рекордные мощности возобновляемой энергии - 473 ГВт, этот показатель значительно отстает от целевого ориентира.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на мероприятии в рамках COP29 в Баку.

По его словам, чтобы утроить объем мощностей по ВИЭ - до 11,2 ТВт к 2030 году, в течение следующих 6 лет необходимо ежегодно вводить в строй около 1,05 ТВт возобновляемых мощностей, для этого потребуются глобальные инвестиции в размере 31,5 трлн долларов США.

Франческо Ла Камера отметил, что стоимость возобновляемой энергии снижается, а число создаваемых рабочих мест растет: "В частности, в 2023 году средняя стоимость солнечной электроэнергии снизилась на 12%, морской ветровой и гидроэлектроэнергии - на 7%, концентрированной солнечной энергии (CSP) - на 4%, ветровой энергии на суше - на 3%".

Кроме того, он добавил, что согласно последним данным "Отчета о возобновляемой энергии и занятости 2024", число рабочих мест в в мире сфере возобновляемой энергетики выросло с 3,7 млн в 2022 году до 16,2 млн в 2023 году.