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IRENA: UNEZA обладает уникальными возможностями для модернизации энергетической инфраструктуры

IRENA: UNEZA обладает уникальными возможностями для модернизации энергетической инфраструктуры Альянс коммунальных предприятий за нулевые выбросы (UNEZA) играет ключевую роль в модернизации и расширении энергетической инфраструктуры.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:09
IRENA: UNEZA обладает уникальными возможностями для модернизации энергетической инфраструктуры

Альянс коммунальных предприятий за нулевые выбросы (UNEZA) играет ключевую роль в модернизации и расширении энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера заявил на встрече гендиректоров коммунальных предприятий в рамках COP29.

По его словам, UNEZA взяла на себя обязательство выделять ежегодно 170 млрд долларов для достижения цели в 850 гигаватт новых мощностей возобновляемой энергии к 2030 году.

"Эта встреча задает стратегическое направление для реализации дорожной карты UNEZA, включая развитие устойчивых цепочек поставок. Также сегодня Альянс может заявить о запуске глобальных инициатив по хранению энергии и созданию зеленых энергетических зон и коридоров", - отметил Ла Камера.

Он добавил, что для достижения целей в области возобновляемой энергии потребуется гибкость, эффективность и значительные инвестиции. По оценкам IRENA, общий объем инвестиций в эту сферу должен достигнуть 31,5 трлн долларов к 2030 году.

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Версия на азербайджанском языке IRENA: UNEZA infrastrukturu modernləşdirmək və genişləndirmək üçün unikal mövqeyə malikdir

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