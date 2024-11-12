IRENA: Необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети в сфере ВИЭ

В сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети.

В сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности", организованном в рамках COP29 в Баку.

"Для меня большая честь представлять агентство на этой сессии. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что это мероприятие очень хорошо организовано. Для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии необходимо работать в рамках Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC). Нам нужны взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети. Более того, финансовые институты должны понимать, что это также должно быть приоритетом для их деятельности", - сказал гендиректор IRENA.