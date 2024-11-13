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Ираклий Кобахидзе: COP29 проходит в критическое время, требует срочных действий

Ираклий Кобахидзе: COP29 проходит в критическое время, требует срочных действий 12:19
COP29
13 ноября 2024 г. 12:30
Ираклий Кобахидзе: COP29 проходит в критическое время, требует срочных действий

Проведение климатической конференции COP29 приходится на критическое время, требует срочных действий и сотрудничества для устранения его последствий.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на саммите лидеров на COP29 в Баку.

Он отметил, что проведение такой конференции впервые в стране Южного Кавказа - в Азербайджане, является знаменательным событием для региона: "Это мероприятие является знаменательным, поскольку страна Южного Кавказа впервые принимает такое мероприятие. COP29 приходится на критическое время, поскольку изменение климата выступает как одна из самых актуальных проблем нашего времени и требует срочных глобальных действий и сотрудничества для устранения его последствий".

Кобахидзе с сожалением отметил, что продолжающиеся вооруженные конфликты не только приводят к серьезным гуманитарным кризисам, но и препятствуют и замедляют усилия по борьбе с глобальным изменением климата. "Растущие последствия изменения климата, включая быстрое таяние ледников и повышение уровня моря, наносят серьезный ущерб экономике развивающихся стран и угрожают средствам существованию, особенно уязвимых стран и местных общин. К сожалению, Грузия не является исключением и сталкивается с тяжелыми последствиями изменения климата".

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Версия на английском языке Georgian PM: COP29 takes place at critical time, requires urgent action
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: COP29-un keçirilməsi kritik bir vaxta təsadüf edir

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