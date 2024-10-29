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Иностранных граждан, прибывающих на COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус

Иностранных граждан, прибывающих на COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус Иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан для участия в климатической конференции COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус.
COP29
29 октября 2024 г. 15:14
Иностранных граждан, прибывающих на COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус

Иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан для участия в климатической конференции COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус.

Об этом Report сообщил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов.

Он напомнил, что в Азербайджане соблюдаются Международные медико-санитарные правила.

"Эти правила, принятые в 2005 году, начали применяться в Азербайджане во время пандемии COVID-19. Мы приняли все необходимые меры. В будущем, если вновь объявят пандемию, будет легче обеспечить безопасность", - сказал он.

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Версия на английском языке COP29 visitors not required to get tested for coronavirus
Версия на азербайджанском языке COP29-a gələn qonaqlardan koronavirus testi götürülməyəcək

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