Иностранных граждан, прибывающих на COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус

Иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан для участия в климатической конференции COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус.

Иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан для участия в климатической конференции COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус.

Об этом Report сообщил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов.

Он напомнил, что в Азербайджане соблюдаются Международные медико-санитарные правила.

"Эти правила, принятые в 2005 году, начали применяться в Азербайджане во время пандемии COVID-19. Мы приняли все необходимые меры. В будущем, если вновь объявят пандемию, будет легче обеспечить безопасность", - сказал он.