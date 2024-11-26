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Иностранные журналисты, участвовавшие в COP29, посетили заповедник Гала

Иностранные журналисты, участвовавшие в COP29, посетили заповедник Гала 13:04
COP29
26 ноября 2024 г. 13:25
Иностранные журналисты, участвовавшие в COP29, посетили заповедник Гала

В период 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходившей в Баку, для представителей международных СМИ, прибывших в Азербайджан, была организована поездка в Государственный историко-этнографический заповедник "Гала".

Как сообщает Report, журналисты посетили музей "От отходов к искусству", созданный ОАО "Темиз шехер" по инициативе Фонда Гейдара Алиева на территории заповедника Гала.

Международные представители СМИ получили подробную информацию о быте жителей древних сел Абшерона, а также об архитектурных и археологических памятниках, расположенных в заповеднике Гала.

Экскурсия была организована при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в сотрудничестве с Агентством по развитию медиа и Азербайджанской операционной компанией COP29.

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Версия на английском языке Foreign journalists participating in COP29 visit Gala Reserve in Baku
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində xarici jurnalistlər Qala Qoruğunda olublar

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