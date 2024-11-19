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Иностранные журналисты посетили исторические места в Шамахы

Иностранные журналисты посетили исторические места в Шамахы Агентство развития медиа и Операционная компания COP29 организовали для представителей зарубежных СМИ поездку в город Шамахы.
COP29
19 ноября 2024 г. 18:02
Иностранные журналисты посетили исторические места в Шамахы

Агентство развития медиа и Операционная компания COP29 организовали для представителей зарубежных СМИ поездку в город Шамахы.

Как сообщает Report, медиатур начался с посещения уникального двухэтажного мавзолея "Дири Баба", построенного в XV веке.

Участникам рассказали, что этот мавзолей, возведенный по приказу правителя Ширваншахов Ибрагима I, является памятником государственного значения. Особенность строения в том, что оно как бы вмонтировано в скалу, что делает его одним из уникальных архитектурных памятников Кавказа. Вблизи мавзолея находятся искусственные пещеры, гроты, средневековое кладбище и природная среда, что формирует целостный историко-культурный ландшафт.

Далее журналисты посетили село Демирчиляр, известное своими многовековыми традициями кузнечного дела. Им рассказали, что раньше село называлось Гюнейчай, но позже из-за развития здесь кузнечного ремесла было переименовано в Демирчи. История села восходит к XV веку, и оно считается одним из древнейших поселений Шамахы.

Завершением тура стал визит в винодельческий комплекс Мейсари, где журналисты познакомились с культурой виноградарства Азербайджана. Было отмечено, что природно-климатические условия села Мейсари, включая количество осадков, температурные показатели и результаты анализа почв, создают благоприятные возможности для выращивания высококачественных сортов винограда.

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Версия на английском языке ФотоForeign media representatives visit historical sites in Azerbaijan's Shamakhi
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici media nümayəndələri Şamaxıda tarixi məkanlarla tanış olublar

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