Иностранные журналисты посетили исторические места в Шамахы

Агентство развития медиа и Операционная компания COP29 организовали для представителей зарубежных СМИ поездку в город Шамахы.

Агентство развития медиа и Операционная компания COP29 организовали для представителей зарубежных СМИ поездку в город Шамахы.

Как сообщает Report, медиатур начался с посещения уникального двухэтажного мавзолея "Дири Баба", построенного в XV веке.

Участникам рассказали, что этот мавзолей, возведенный по приказу правителя Ширваншахов Ибрагима I, является памятником государственного значения. Особенность строения в том, что оно как бы вмонтировано в скалу, что делает его одним из уникальных архитектурных памятников Кавказа. Вблизи мавзолея находятся искусственные пещеры, гроты, средневековое кладбище и природная среда, что формирует целостный историко-культурный ландшафт.

Далее журналисты посетили село Демирчиляр, известное своими многовековыми традициями кузнечного дела. Им рассказали, что раньше село называлось Гюнейчай, но позже из-за развития здесь кузнечного ремесла было переименовано в Демирчи. История села восходит к XV веку, и оно считается одним из древнейших поселений Шамахы.

Завершением тура стал визит в винодельческий комплекс Мейсари, где журналисты познакомились с культурой виноградарства Азербайджана. Было отмечено, что природно-климатические условия села Мейсари, включая количество осадков, температурные показатели и результаты анализа почв, создают благоприятные возможности для выращивания высококачественных сортов винограда.