Ингер Андерсен: Около 3 млрд человек в мире сталкиваются с нехваткой воды

Около 3 млрд человек в мире сегодня сталкиваются с нехваткой воды, и более 90% стихийных бедствий связаны с водой, включая засуху и опустынивание.

Около 3 млрд человек в мире сегодня сталкиваются с нехваткой воды, и более 90% стихийных бедствий связаны с водой, включая засуху и опустынивание.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен на мероприятии в рамках COP29, посвященном важности охраны водных ресурсов.

Она отметила, что изменение климата, деградация земель, опустынивание, снижение биоразнообразия, загрязнение и кризис отходов объединяются в водном контексте. "Речь идет не только о загрязнении воды, но и о недостаточной влажности почвы или недостаточном испарении для формирования осадков. В то же время мы наблюдаем увеличение числа таких бедствий, как наводнения и лесные пожары. Отчеты показывают, что в половине стран, предоставляющих нам информацию, одна или несколько пресноводных экосистем находятся в состоянии деградации", - сказала она.

Андерсен добавила, что по мере развития климатического кризиса ситуация будет только ухудшаться, и в результате пострадает весь мир.

«Меры по долгосрочной устойчивости и управлению водными ресурсами должны учитывать экологические факторы. Главный приоритет - найти новые и эффективные решения в этом направлении", - сказала она.