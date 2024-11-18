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Ингер Андерсен: Обмеление Каспия ставит под угрозу продбезопасность региона

Ингер Андерсен: Обмеление Каспия ставит под угрозу продбезопасность региона Изменение уровня Каспийского моря ставит под угрозу продовольственную безопасность региона.
COP29
18 ноября 2024 г. 10:18
Ингер Андерсен: Обмеление Каспия ставит под угрозу продбезопасность региона

Изменение уровня Каспийского моря ставит под угрозу продовольственную безопасность региона.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен на мероприятии, посвященном снижению уровня Каспийского моря и изменению климата, в павильоне Азербайджана в рамках COP29.

"Я опасаюсь за безопасность региона. Эту проблему надо решать скорейшим образом, поскольку в противном случае до пяти млн человек будут находиться под угрозой", - сказала она.

Она еще раз подчеркнула необходимость прикаспийских стран сплотиться, поскольку только совместными усилиями можно добиться решения проблемы обмеления Каспия.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin proqram rəhbəri: Xəzərin dayazlaşması regionun ərzaq təhlükəsizliyini təhdid edir
Версия на английском языке Inger Andersen: Shallowing Caspian Sea threatens regional food safety

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